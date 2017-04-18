Тбилиси назвал визит Лаврова в Абхазию посягательством на суверенитет

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию и открытие там дипломатического представительства России является грубым нарушением признанных международных границ суверенного государства и территориальной целостности.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии.
"Пересечение государственной границы Грузии для посещения оккупированной территории Абхазии министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также незаконное открытие дипломатического представительства в новом здании является грубым нарушением признанных международных границ суверенного государства, территориальной целостности и фундаментальных норм международного права", — говорится в заявлении.
"Подобные действия со стороны Москвы являются продолжением провокационной политики против Грузии", - заявили в МИД Грузии.
Напомним, за полторы недели в ЕС не пустили только троих грузин.