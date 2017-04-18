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Главная » Мир » Посол КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой момент
Посол КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой момент
Флаг КНДР / Фото: tert.am

Посол КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой момент

В Северной Корее считают, что именно этого желают Соединенные Штаты

18.04.17 133
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Северная Корея обвинила США в превращении Корейского полуострова в самую горячую точку мира и создании ситуации, при которой ядерная война может начаться в любой момент.

Об этом заявил заместитель посла страны в ООН Ким Ин-Рен, сообщает Европейская правда со ссылкой на  The Guardian.

По его словам, учения США и Южной Кореи являются крупнейшими в истории "агрессивными военными учениями", и его страна "готова реагировать в любой способ, в том числе войной, которой хотят Соединенные Штаты".

Заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рель заявил, что Пхеньян будет продолжать испытания ракет, а если США применят силу, развяжется война.

Напомним, 9 апреля США отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Власти Северной Кореи, в свою очередь, отметили, что готовы отреагировать на любой режим войны, который пожелает США.

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