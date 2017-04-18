В Кабмине признались в закупках угля в РФ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак подтвердил, что уголь коксовой группы Украина продолжает закупать в России до сегодняшнего дня.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne, передает Укринформ.

"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", – заявил Грымчак, комментируя сообщение СМИ, что за первый квартал 2017 года доля российского угля при общем объеме закупок 413 тыс. тонн составляла более 50%.

Напомним, импорт угля из России в Украину в течение января-марта 2017 года составил 221 тыс. тонн при общем объеме импорта в 413 тыс. тонн. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. По его данным, в течение первого квартала 2017 года из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ - 221,6 тыс. тонн, из Польши - 118,9 тыс. тонн.