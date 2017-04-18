Почти половина объектов дикой природы ЮНЕСКО являются объектами браконьерства

На многих из исследованных территорий живут животные, которые находятся под угрозой вымирания

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 45% объектов мирового наследия животные и растения становятся объектами браконьерства.

Об этом сообщает ВВС Украина.

На многих из исследованных территорий живут животные, которые находятся под угрозой вымирания. Например, Национальный парк Уджунг Кулон в Индонезии является последним пристанищем яванских носорогов.

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В Дельта Окаванго в Ботсване живет почти треть из всех оставшихся в мире африканских носорогов.

По данным отчета, в дикой природе наблюдается не просто периодическое незаконное рыболовство или вырубка леса, а тотальная.

Нелегальная торговля видами оценивается в 19 млрд долларов в год, а нелицензированная торговля древесиной стала причиной для уничтожения 90% лесов в самых крупных странах в тропиках.

В период с 1970 по 2012 годы численность видов дикой природы сократилась в среднем почти на 60%.

Напомним, обрушилась уникальная скала на Мальте, известная по "Игре престолов".