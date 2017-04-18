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Главная » Мир » В Турции могли сфальсифицировать 2,5 млн голосов, - наблюдатели

В Турции могли сфальсифицировать 2,5 млн голосов, - наблюдатели

В Турции могли сфальсифицировать 2,5 млн голосов, - наблюдатели
Фото: Anadolu Agency

На референдуме разрешили использовать бюллетени без официального штампа

18.04.17 34
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На референдуме о расширении президентских полномочий в Турции в воскресенье, 16 апреля, 2,5 млн голосов могли быть сфальсифицированы. Об этом заявила член наблюдательной миссии Совета Европы Алев Корун, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. 

Сообщается, что наблюдательная миссия из 47 членов Совета Европы уже заявила, что референдум является "нечестным соперничеством".

По словам наблюдателей, поддержка расширения президентских полномочий связана с односторонним освещением кампании в СМИ, арестами журналистов и замалчиванием других мнений. Также Корун заявила, что нарушения сопровождали и саму процедуру голосования.

"Речь идет о том, что на самом деле закон допускает только официальные избирательные бюллетени. Однако высший избирательный орган решил, так сказать, против закона, что бюллетени без официального штампа также должны быть допущены. Имеется подозрение, что до 2,5 млн голосов могли быть сфальсифицированы", - сказала Корун.

Также Корун рассказала, что полиция в курдском городе Диярбакыр препятствовала тому, чтобы двое членов наблюдательной миссии вошли в избирательные участки.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.

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