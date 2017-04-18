Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут в июне

Сегодня, 18 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.
Об этом пишет ВВС.
Тереза Мэй сообщила об этом в своем экстренном заявлении у резиденции на Даунинг-стрит после встречи с министрами своего правительства.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом
Ранее правительство неоднократно отвергало возможность проведения выборов до 2020-го года. Мэй, однако, заявила, что пришла к выводу, что проведение новых выборов необходимо, чтобы обеспечить стабильность в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза.
Напомним, Великобритания заявила о возможном вмешательстве РФ и Китая в голосование за Brexit.