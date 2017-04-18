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Главная » Мир » В Мосуле уничтожили командира ИГИЛ по прозвищу "Русский"

В Мосуле уничтожили командира ИГИЛ по прозвищу "Русский"

В Мосуле уничтожили командира ИГИЛ по прозвищу "Русский"
Мосул / Фото: english.almanar.com.lb

Силовики не могут точно назвать гражданство боевика, но подчеркивают, что он может быть выходцем из РФ

18.04.17 197
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Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абу-Хаджара по прозвищу "Русский" уничтожен на западе Мосула (Ирак) в результате ракетного удара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Bagdadpost.

По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула. Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Ранее иракские военные уже объявляли об уничтожении главарей террористических банд, которые предположительно были выходцами из России. Только с начала апреля были уничтожены двое — Абу Мария ар-Руси и Абу Мухаджир ар-Руси.

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