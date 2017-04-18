Сообщают лишь о 14 задержанных в Анталии

СМИ Турции сообщают о 14 задержанных в Анталии протестующих, которых называют провокаторами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне тысячи противников президента Эрдогана вышли на улицы, отказываясь мириться с результатами референдума, которые считают сфальсифицированными.

Люди мгновенно собираются на улицах и выражают свое протестное настроение, выкрикивая лозунг "Кто скачет - тот против!". Как только начинают выходить силовики, люди моментально расходятся и разбиваются на маленькие группки - для того, чтобы не быть задержанными.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.