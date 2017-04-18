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Главная » Мир » В Турции разбился полицейский вертолет с судьями на борту
В Турции разбился полицейский вертолет с судьями на борту
Скриншот

В Турции разбился полицейский вертолет с судьями на борту

По предварительным данным, погибли 12 человек

18.04.17 68
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На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой CNN Turk.

На борту вертолета находились 12 человек, в том числе сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции  и военные из Диярбакыра.

По данным телеканала NTV, на борту находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи.

Напомним, 17 апреля близ Лиссабона в селе Тирес упал легкомоторный самолет Piper PA-31T Cheyenne II. В результате крушения погибли пять человек.

 

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