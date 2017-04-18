Подозреваемый в организации теракта в метро Санкт-Петербурга признал свою вину

Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро. Об этом заявил в Басманном суде его адвокат Армен Задоян, передает РИА Новости.

"Он признает вину", – сказал адвокат, не уточняя деталей.

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Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 пострадавших. Инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь".

17 апреля сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье подозреваемого в организации теракта. Им оказался выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.