Предполагаемый организатор взрыва в метро Петербурга отказался от признания вины

Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к теракту

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов отказался от признания вины и утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил", - заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы.

"Мое участие есть, но не прямое", - пояснил он.

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Cледователь в суде заявил, что Азимов якобы подтвердил свое участие в подготовке взрыва.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 пострадавших. Инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь".

17 апреля сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье подозреваемого в организации теракта. Им оказался выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.

18 апреля адвокат задержанного Армен Задоян заявил, что его подопечный якобы признал вину.