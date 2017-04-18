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Главная » Мир » Главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали на территории Сирии, - СМИ

Главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали на территории Сирии, - СМИ

Главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали на территории Сирии, - СМИ
Абу Бакр аль-Багдади / Фото из открытых источников

Террориста задержали при попытке бегства из Ирака в Сирию

18.04.17 365
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Главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади задержали на территории Сирии. Об этом сообщает The Baghdad Post со ссылкой на разведданные Европейского департамента по безопасности и информации (DESI), передает РБК-Украина.

Сообщается, что Аль-Багдади задержали при попытке бегства в Сирию с территории Ирака. Также известно, что задержали его, якобы, совместными усилиями сирийских и российских военных. Других подробностей в DESI не сообщают, информация о задержании Аль-Багдади уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке при авианалете уничтожен "второй человек" в ИГИЛ. В частности, так называемый "министр войны" ИГИЛ Ияд Хамид аль-Джумейли был ликвидирован в городе Эль-Каим, который считается одним из последних оплотов террористов в иракской провинции Анбар на границе с Сирией. Кроме того, в ходе того же авианалета в Эль-Каиме были убиты еще два местных главаря ИГИЛ.

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