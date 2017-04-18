Кончилось терпение. Возможна ли новая война на Корейском полуострове

КНДР давно испытывала терпение американцев, активно работая над созданием межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США. На днях вице-президент США Майк Пенс заявил, что терпение кончилось: Соединённые Штаты готовы нанести упреждающий военный удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередные испытания баллистической ракеты. Северокорейцы планировали их к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которое отмечают 15 апреля.

Американцы подкрепили угрозы ударной флотилией, которую направили к берегам Южной Кореи. Однако в воскресенье 16 апреля испытания, пусть и неудачно, провели. При этом заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель пообещал проводить их "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе". И добавил, что, если США предпримут какие-либо военные действия, это приведёт к полномасштабной войне. Тем временем Соединённые Штаты продолжают наращивать военное присутствие в регионе: южнокорейские СМИ сообщают, что к Японскому морю направляют ещё три авианосца.

Фокус расспросил украинских дипломатов о том, приведёт ли нынешнее обострение отношений Северной Кореи с США и их союзниками к войне.

Владимир Огрызко экс-министр иностранных дел Украины

— Соединённые Штаты реагируют довольно предсказуемо и вполне адекватно, потому что ситуация на самом деле начинает обостряться и переходить в другую плоскость. Когда Северная Корея предпринимает попытки запускать ядерные ракеты, которые должны достичь территории США, это серьёзно.

К тому же Южная Корея является давним стратегическим партнёром США и форпостом их интересов в этом регионе. Я не думаю, что в планах США отказываться от своего присутствия там и от защиты интересов союзника: точно так же, как КНДР теоретически начинает угрожать США, она сейчас практически угрожает Южной Корее.

В этих условиях не думаю, что возможен какой-то компромисс. Мне кажется, что Трамп действительно может пойти на превентивный удар, чтобы эта тема на какое-то время была снята с повестки дня.

Богдан Яременко дипломат, глава фонда "Майдан иностранных дел"

— Барак Обама свои действия США в отношении Северной Кореи называл "политикой стратегического терпения". Фактически это была доктрина, касающаяся многих вещей в мире, Обама видел в ней прагматизм, гордился тем, что у него нестандартный взгляд на мировую политику, что он отказывается от правил, которые были приняты в Вашингтоне по реализации внешней политики. Ну вот, собственно говоря, "стратегическое терпение" закончилось, нынешняя администрация прямо об этом заявляет. Северная Корея получила ядерное ракетное оружие и откровенно угрожает Южной Корее, а также США и их войскам, расположенным там и в Японии.

Заявления администрации Трампа о готовности нанести превентивный удар — это правильная политика с точки зрения давления на ответственного оппонента, который переживает за последствия своих действий. Это силовая дипломатия или дипломатия с позиции силы: нужно не только иметь какое-то оружие, но и убедить оппонента, что ты готов его применить. Этим фактически и занимаются Соединённые Штаты — единственное государство, которое имеет опыт использования ядерного оружия. Однако другой вопрос — относится ли Северная Корея к ответственным государством.

Думаю, дело до превентивного удара со стороны США не дойдёт, потому что единственный доступный КНДР способ реагирования — нанесение удара по Сеулу. Это серьёзная реальная угроза: город находится в радиусе действия северокорейской артиллерии и ракетных войск. Северная Корея после разделения полуострова на две страны постоянно занимается военными провокациями, чтобы показать, что она готова к использованию оружия и, не раздумывая, пойдёт на это. Эта угроза несравнима с угрозой пуска ракет по американским военным базам в Южной Корее и в Японии: ещё неизвестно, долетят ли туда ракеты, попадут ли они в цель. США, как государство ответственное, не могут игнорировать опасения своих южнокорейских союзников, поэтому вряд ли дело дойдёт до войны. И если бы на месте КНДР была более прогнозируемая страна, это можно было бы заявлять уверенно. В любом случае, наиболее вероятно, что Соединённые Штаты не будут первыми наносить удар по Северной Корее. Если война и будет спровоцирована, то не ими.