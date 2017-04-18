Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Кончилось терпение. Возможна ли новая война на Корейском полуострове
Кончилось терпение. Возможна ли новая война на Корейском полуострове
Фото: открытые источники

Кончилось терпение. Возможна ли новая война на Корейском полуострове

Фокус расспросил украинских дипломатов о том, приведёт ли нынешнее обострение отношений между США и Северной Кореей к войне

Алексей Батурин - 18.04.17 228
1000

КНДР давно испытывала терпение американцев, активно работая над созданием межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США. На днях вице-президент США Майк Пенс заявил, что терпение кончилось: Соединённые Штаты готовы нанести упреждающий военный удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередные испытания баллистической ракеты. Северокорейцы планировали их к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которое отмечают 15 апреля.

Американцы подкрепили угрозы ударной флотилией, которую направили к берегам Южной Кореи. Однако в воскресенье 16 апреля испытания, пусть и неудачно, провели. При этом заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель пообещал проводить их "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе". И добавил, что, если США предпримут какие-либо военные действия, это приведёт к полномасштабной войне. Тем временем Соединённые Штаты продолжают наращивать военное присутствие в регионе: южнокорейские СМИ сообщают, что к Японскому морю направляют ещё три авианосца.

Фокус расспросил украинских дипломатов о том, приведёт ли нынешнее обострение отношений Северной Кореи с США и их союзниками к войне.

Владимир Огрызко

экс-министр иностранных дел Украины

— Соединённые Штаты реагируют довольно предсказуемо и вполне адекватно, потому что ситуация на самом деле начинает обостряться и переходить в другую плоскость. Когда Северная Корея предпринимает попытки запускать ядерные ракеты, которые должны достичь территории США, это серьёзно.

К тому же Южная Корея является давним стратегическим партнёром США и форпостом их интересов в этом регионе. Я не думаю, что в планах США отказываться от своего присутствия там и от защиты интересов союзника: точно так же, как КНДР теоретически начинает угрожать США, она сейчас практически угрожает Южной Корее.

В этих условиях не думаю, что возможен какой-то компромисс. Мне кажется, что Трамп действительно может пойти на превентивный удар, чтобы эта тема на какое-то время была снята с повестки дня.

Богдан Яременко

дипломат, глава фонда "Майдан иностранных дел"

— Барак Обама свои действия США в отношении Северной Кореи называл "политикой стратегического терпения". Фактически это была доктрина, касающаяся многих вещей в мире, Обама видел в ней прагматизм, гордился тем, что у него нестандартный взгляд на мировую политику, что он отказывается от правил, которые были приняты в Вашингтоне по реализации внешней политики. Ну вот, собственно говоря, "стратегическое терпение" закончилось, нынешняя администрация прямо об этом заявляет. Северная Корея получила ядерное ракетное оружие и откровенно угрожает Южной Корее, а также США и их войскам, расположенным там и в Японии.

Заявления администрации Трампа о готовности нанести превентивный удар — это правильная политика с точки зрения давления на ответственного оппонента, который переживает за последствия своих действий. Это силовая дипломатия или дипломатия с позиции силы: нужно не только иметь какое-то оружие, но и убедить оппонента, что ты готов его применить. Этим фактически и занимаются Соединённые Штаты — единственное государство, которое имеет опыт использования ядерного оружия. Однако другой вопрос — относится ли Северная Корея к ответственным государством.

Думаю, дело до превентивного удара со стороны США не дойдёт, потому что единственный доступный КНДР способ реагирования — нанесение удара по Сеулу. Это серьёзная реальная угроза: город находится в радиусе действия северокорейской артиллерии и ракетных войск. Северная Корея после разделения полуострова на две страны постоянно занимается военными провокациями, чтобы показать, что она готова к использованию оружия и, не раздумывая, пойдёт на это. Эта угроза несравнима с угрозой пуска ракет по американским военным базам в Южной Корее и в Японии: ещё неизвестно, долетят ли туда ракеты, попадут ли они в цель. США, как государство ответственное, не могут игнорировать опасения своих южнокорейских союзников, поэтому вряд ли дело дойдёт до войны. И если бы на месте КНДР была более прогнозируемая страна, это можно было бы заявлять уверенно. В любом случае, наиболее вероятно, что Соединённые Штаты не будут первыми наносить удар по Северной Корее. Если война и будет спровоцирована, то не ими.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Посол КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой моментКНДР - это первое настоящее испытание для Трампа, - МаккейнКитай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5315
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8054
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 15786
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2359
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 12647
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6387
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1474
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 5859
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2020
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 758
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 11364 / 17446
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 9810 / 10407
  3. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6335 / 6890
  4. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 4390 / 7565
  5. Индустриальная страна 2484 / 5182
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 2071 / 4151
  7. В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо 1633 / 1781
  8. Генпрокуратура ищет авторов книги Януковича 1487 / 1660
  9. Volvo V90. Вагон элегантности 1483 / 1692
  10. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 1352 / 12647
  1. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 46 / 10407
  2. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 27 / 7565
  3. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 27 / 17446
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 20 / 4151
  5. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 9 / 6387
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 7 / 18632
  7. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 7 / 15786
  8. Рева: У 92 % детей в интернатах есть родители 6 / 540
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 77783
  10. В Украине остановилась пятая ТЭС 5 / 476
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.