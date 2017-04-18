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Главная » Мир » Четыре кандидата в президенты Франции имеют почти равные шансы выйти во второй тур

Четыре кандидата в президенты Франции имеют почти равные шансы выйти во второй тур

Четыре кандидата в президенты Франции имеют почти равные шансы выйти во второй тур
Фото из открытых источников

Это Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон

18.04.17 253
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За пять дней до первого тура президентских выборов во Франции четыре кандидата имеют шансы занять 1-2 место и выйти во второй тур. Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, обнародованных 18 апреля, сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Социологический опрос Elabe показал, что центристский кандидат Эммануэль Макрон может набрать 24% голосов, в спину ему дышит лидер ультраправых Марин Ле Пен - 23%.

Кандидат от консерваторов Франсуа Фийон имеет поддержку 19,5% избирателей, а кандидат от "левых" Жан-Люк Меланшон - 18%.

Опрос Opinionway показал, что Макрон и Ле Пен получают по 22%, Фийон набирает 21%, а Меланшон – 18%.

Напомним, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

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