Досрочные выборы в Британии - поворот сюжета, достойный Хичкока, - Туск

Предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы в июне - это сюжетный поворот, достойный мастера триллеров Альфреда Хичкока. Об этом написал президент Европейского совета Дональд Туск в своем личном аккаунте в Twitter.

"Это как если бы Хичкок срежиссировал Brexit: сначала землетрясение, потом напряжение растет", - написал Туск.

Он имел в виду реплику, которую приписывают известному режиссеру, что хороший фильм "должен начинаться с землетрясения, а за ним должно расти напряжение".

It was Hitchcock, who directed Brexit: first an earthquake and the tension rises. — Donald Tusk (@donaldtusk) 18 апреля 2017 г.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране, которые состоятся 8 июня.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.