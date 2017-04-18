Досрочные выборы в Британии - поворот сюжета, достойный Хичкока, - Туск

Предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы в июне - это сюжетный поворот, достойный мастера триллеров Альфреда Хичкока. Об этом написал президент Европейского совета Дональд Туск в своем личном аккаунте в Twitter.
"Это как если бы Хичкок срежиссировал Brexit: сначала землетрясение, потом напряжение растет", - написал Туск.
Он имел в виду реплику, которую приписывают известному режиссеру, что хороший фильм "должен начинаться с землетрясения, а за ним должно расти напряжение".
It was Hitchcock, who directed Brexit: first an earthquake and the tension rises.— Donald Tusk (@donaldtusk) 18 апреля 2017 г.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране, которые состоятся 8 июня.
По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.