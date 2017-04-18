Премьер Албании не исключает союз с Косово

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не исключает союз между Албанией и Косово в том случае, если для Западных Балкан исчезнут перспективы членства в Европейском Союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Некоторые албанские националисты хотели бы, чтобы Албания объединилась с Косово. Крупнейшая оппозиционная партия Косово хочет провести референдум о создании союза с Албанией, хотя это явно исключается конституцией Косово.

Рама считает, что союз с Косово - единственный способ обеспечить мир на Балканах.

"Единственный способ удержать Балканы в этом мирном и продуктивном режиме - это сохранять путь в ЕС открытым, сохранять ясную перспективу, сохранять позитивные эмоции в отношении ЕС. Никто не хотел бы повернуться друг к другу в поисках маленьких союзов, все хотели бы объединиться в большом союзе. Но если нет надежды, нет перспективы, нет места, то, конечно, маленькие союзы могут произойти", - сказал Рама.

Многие опасаются, что союз между Косово и Албанией может привести к новым потрясениям на Балканах, которые в 90-е годы привели к войне. Рама утверждает, что союз с Косово - это не его желание, а возможная альтернатива закрытой двери Европейского Союза.

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Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход других стран из Европейского Союза и последующий распад ЕС может привести к началу новой войны на Западных Балканах.