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Главная » Мир » В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину

В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину

В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину
Рекс Тиллерсон / Фото: AFP 2016, Eric Piermont

России предложили "приютить" Асада

18.04.17 1170
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План президента США Дональда Трампа по Сирии еще не закончен, но основные его аспекты стали четко прорисовываться после удара ракетами "Томагавк" по военной базе Асада в ответ на химическую атаку в Идлибе. Некоторыми подробностями плана поделились с Associated Press пожелавшие остаться неназванными американские чиновники, передает УНИАН.

Три основных пункта стратегии - победа над "Исламским государством", восстановление стабильности в Сирии и в регионе, обеспечение политического перехода, при котором Асад в конечном счете уйдет от власти. 

Первый этап - победа над "Исламским государством"

Несмотря на удар по авиабазе Асада, Трамп не стремится использовать против него армию. Советник Трампа по национальной безопасности также заявил, что США не планируют увеличивать наземный военный контингент в Сирии.

"Нашим приоритетом остается победа над ИГИЛ", - заявил на прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Второй этап – стабилизация

После победы или нейтрализации ИГИЛ администрация Трампа попытается ввести локальные режимы прекращения огня между армией Асада и разными повстанческими группировками.

Администрация Трампа говорит о "промежуточных зонах стабильности". Они будут отличаться "зон безопасности" в плане Обамы. Вторые никогда не были реализованы, поскольку требовали военного присутствия США и ставили под угрозу американские самолеты в зоне конфликта.

Согласно плану Трампа, правительство Асада станет участником "зон стабильности", а поэтому самолеты коалиции смогут вести патрулирование без риска столкнуться с правительственной авиацией.

У Трампа надеются, что когда безопасность будет восстановлена, местные руководители, которые были вынуждены бежать, смогут вернуться и возглавить локальные органы власти. Основная идея в том, чтобы суннитские силы правопорядка контролировали районы с преимущественно суннитским населением, курдские - с курдским и так далее.

Цель на национальном уровне - создание переходного правительства в Сирии. Но подобные попытки под эгидой ООН проваливались в течение многих лет.

Третий этап - уход Асада от власти

В Вашингтоне рассматриваются несколько вариантов. Среди них проведение в Сирии выборов в соответствии с новой конституцией, к участию в которых Башар Асад не будет допущен. При другом варианте Асада ждет то же, что Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Третий путь - использование военных преступлений администрации как рычага против действующего президента.

Успешный суд над Асадом сложно реализовать по юридическим и геополитическим причинам. Кроме России, его поддерживает Иран. И в администрации Трампа пока ничего не сообщают о каких-либо переговорах с Тегераном по мирному урегулированию в Сирии.

В Вашингтоне считают, что сторонников Асада может удовлетворить вариант, предполагающий убежище для него где-то за границами Сирии, например, в Иране или России. Этот путь может устроить их как альтернатива расследованию военных преступлений.

По информации издания, на минувшей неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал Владимиру Путину и Сергею Лаврову, что этот вариант ухода Асада является наиболее предпочтительным и "чем дальше, тем более реальным".

"Вполне возможно, что это будет сделано. И есть люди, которые работают, над тем, чтобы оно было сделано", - сказал Тиллерсон в ходе пресс-конференции.

Четвертый этап – жизнь после ухода Асада

Несмотря на разногласия, чиновники из администрации Трампа настаивают, что участие России имеет решающее значение для урегулирования многолетнего конфликта.

Поддержку Путина хотят получить, гарантировав России доступ к военно-морской базе в Тартусе и авиабазе в Латакии при любом варианте ухода Асада. Пока неясно, как США смогут предоставить такие гарантии.

Основные моменты этого плана Тиллерсон очертил Владимиру Путину, попросив объявить ключевые условия России. По словам чиновников, он не требовал немедленного ответа, попросив хорошо все обдумать.

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