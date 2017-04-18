В Турции продлили режим чрезвычайного положения

Еще на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца. Соответствующее решение сегодня одобрил турецкий парламент, передает РБК-Украина со ссылкой на CNNTurk.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения в Турции продлевается еще на три месяца с 01:00 19 апреля 2017 года.

Чрезвычайное положение продлевается уже в третий раз, оно связано с попыткой государственного переворота в июле 2016 года. Решение об очередном продлении режима ЧП рекомендовал принять Совет нацбезопасности страны, а правительство поддержало его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган посоветовал ПАСЕ и ОБСЕ знать свое место

Ранее сообщалось, что в Турции прошли тысячные протесты против результатов референдума, который состоялся 16 апреля. По итогам голосования расширены полномочия президента Турции. Теперь он может назначать членов кабинета министров, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. За поправки в Конституцию проголосовали более 51% жителей страны.