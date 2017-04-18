США и РФ возобновили договоренности по безопасности полетов в Сирии

Несмотря на односторонний выход российской стороны из меморандума об избежании конфликтов в небе над Сирией после ракетного удара США по авиабазе Асада, эти договоренности восстановлены. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Укринформ.

"Мы продолжаем усилия относительно избежания конфликтов с россиянами с целью обеспечения безопасности полетов, чтобы предупредить любые недоразумения либо даже неумышленное столкновение друг с другом в воздухе, поскольку мы работаем по целям в одном районе", - ответил глава оборонного ведомства США на вопрос о нынешнем состоянии этих договоренностей.

Он также подчеркнул, что стороны намерены продолжать политику де-конфликтизации в небе над Сирией.

"Мы не координируем наши действия с россиянами, не согласовываем свои атаки с ними и не объединяем наши усилия", - уточнил министр обороны США.

Напомним, 7 апреля российский МИД заявил, что РФ прекращает действие Меморандума о предупреждении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации во время операций в Сирии, заключенного с Соединенными Штатами. Этот шаг стал реакцией россиян на ракетный удар американских сил по сирийской авиабазе Шайрат, откуда правительственные войска Сирии нанесли удар химическим оружием по гражданскому населению в одном из районов провинции Идлиб, который контролируют оппозиционные Асаду силы.