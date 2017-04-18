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Главная » Мир » Россия показала новую военную базу в Арктике

Россия показала новую военную базу в Арктике

Россия показала новую военную базу в Арктике
База "Арктический трилистник" / Фото: mil.ru

"Арктический трилистник" расположен на острове Земли Александры

18.04.17 950
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На сайте министерства обороны России появился виртуальный 3D-тур по новой военной базе в отдаленном районе Арктики. Посмотреть на базу можно по ссылке.

Такая открытость необычна для военной секретности РФ, впрочем, на фото нет никакой военной техники.

Официально база называется "Административно-жилищный комплекс "Арктический трилистник" и расположена она на острове Земли Александры, который входит в архипелаг Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. В прошлом месяце приезжал ее открывать президент РФ Владимир Путин.

Площадь комплекса составляет 14 тысяч квадратных метров, он построен на металлических сваях, чтобы здания могли выдержать сильные морозы.

База рассчитана на 150 человек, которые могут непрерывно нести службу до 18 месяцев. База состоит из основного здания в форме трилистника, разбитого на четыре блока. К ней закрытыми переходами присоединены три здания круглой формы.

"Арктический трилистник" - второй комплекс замкнутого цикла, построенный для Северного флота РФ в высокоширотных районах Арктики. Первым был построен комплекс "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.

Кроме того, Россия ведет строительство базы противовоздушной обороны на острове Средний, который входит в архипелаг Седова в составе Северной Земли.

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