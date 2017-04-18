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Главная » Мир » В Японии создадут систему магазинов без продавцов к 2025 году

В Японии создадут систему магазинов без продавцов к 2025 году

В Японии создадут систему магазинов без продавцов к 2025 году
Фото из открытых источников

Внедрение такой системы в 50 тысячах магазинов страны может обойтись в $46 млн

18.04.17 9
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Правительство Японии договорилось о сотрудничестве с пятью крупнейшими операторами сетей супермаркетов (Seven & I Holdings, Lawson, Ministop, FamilyMart Uny Holdings и East Japan Railway) о совместной разработке системы автоматических магазинов без продавцов к 2025 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Новая система позволит не пробивать штрих-код каждого товара по отдельности, а считывать информацию продуктов в корзинке покупателя одновременно с помощью специальных чипов. Внедрение такой системы в 50 тысячах магазинов страны может обойтись в $46 млн.

В чипах будет содержаться информация о дате и месте изготовления продукта, а также о дате окончания срока годности. Информация может быть просмотрена удаленно, что позволит производителям проверять состояние продукции для корректировки планов продаж и производства. Также информация будет доступна и покупателям. Стоимость одного чипа обойдется в 10 иен ($0,09).

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло решение оказать поддержку производителям для массового выпуска таких чипов. Само внедрение автоматических магазинов связано с нехваткой продавцов в Японии.

Напомним, летом 2016 года японская корпорация NEC тестировала услуги бесконтактных платежей с помощью технологии распознавания лиц для идентификации потребителей.

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