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Главная » Мир » Тереза Мэй не будет участвовать в предвыборных теледебатах

Тереза Мэй не будет участвовать в предвыборных теледебатах

Тереза Мэй не будет участвовать в предвыборных теледебатах
Тереза Мэй / Фото: independent.co.uk

Такое решение откроет путь к нападкам политических оппонентов

18.04.17 78
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказывается принять участие в предвыборных телевизионных дебатах. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к Мэй, передает LIGA.net.

Команда премьер-министра утверждает, что итог досрочных выборов "уже ясен", и ей не нужно появляться в дебатах.

Вместе с тем, издание отмечает, что такое решение откроет путь к нападкам политических оппонентов из-за того, что она якобы "убегает от критики".

В частности лидер Лейбористской партии в парламенте Британии Джереми Корбин уже отреагировал на данное объявление.

"Если всеобщие выборы касаются лидерства, как Тереза Мэй сообщила сегодня утром, то она не должна уклоняться от дебатов лицом к лицу", - написал он в Twitter.

Напомним, 18 апреля премьер Великобритании объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране 8 июня 2017 года. Она сказала, что после референдума о Brexit Британии необходима "определенность, стабильность и сильное руководство".

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