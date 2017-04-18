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Главная » Мир » Референдум похоронил перспективы членства Турции в ЕС, - канцлер Австрии
Референдум похоронил перспективы членства Турции в ЕС, - канцлер Австрии
Турецкий флаг / Фото: publicdomainpictures.net

Референдум похоронил перспективы членства Турции в ЕС, - канцлер Австрии

Предлагается начать работать над заключением соглашения о соседстве

18.04.17 22
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Австрийские лидеры заявили, что Евросоюз должен прекратить переговоры о вступлении Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл референдум об усилении своих полномочий. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

"С тем, что произошло, перспектива членства (Турции) похоронена в практическом плане. Мы вступаем в новую эру", - сказал канцлер Австрии Кристиан Керн.

Как и другие европейские лидеры, Керн также высказался против любых шагов относительно восстановления смертной казни в Турции.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после референдума в Турции, "мы больше не можем просто вернуться к бизнесу как обычно".

"Мы должны быть честными относительно отношений между ЕС и Турцией. Мы должны положить конец переговорам о вступлении в ЕС и вместо этого работать над заключением соглашения о соседстве", - сказал он.

Напомним, 16 апреля на референдум в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.

Европейские наблюдатели заявили, что референдум о внесении изменений в конституцию в Турции не соответствовал демократическим стандартам, которые нормируют Совет Европы и ОБСЕ. Они подчеркнули, что обе стороны кампании не имели равных возможностей в освещении своих позиций.

Эрдоган заявил, что ему все равно, что думает Европа о голосовании на референдуме.

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