Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды

Существует все больше доказательств того, что Кремль использует организованные преступные группы в Европе для ведения разведывательной деятельности и политического влияния на европейское общество. Такой вывод содержится в новом докладе Европейского совета по международным отношениям, передает Укринформ.

"Сегодня на имеющие корни в России организованные преступные группировки (ОНГ) приходится около одной трети объема героина на улицах Европы, значительное количество случаев торговли людьми, а также самый большой незаконный импорт оружия", - говорится в докладе, подготовленном Марком Галеотти.

В докладе описывается, как Россия с помощью организованных преступных групп наработала прочные связи, создавая ценный ресурс для Кремля в его асимметричном противостоянии против более богатого и сильного Запада.

ОПГ в некоторых случаях за деньги, в других - по принуждению выполняют задания в интересах российского государства. К таковым относятся киберпреступность; поддержка европейских популистских партий; контрабанда оружия и людей через границу и даже "убийства от имени Кремля".

За последние 20 лет роль российской организованной преступности в Европе значительно изменилась, теперь преступники работают меньше на улице и больше в тени: в качестве союзников, посредников и поставщиков для местных европейских группировок по всему континенту.

Автор рекомендует европейским правительствам и учреждениям разработать более четкие и эффективные меры реагирования на угрозы и предпринять шаги по борьбе с явлением, которое имеет целью подорвать западное единство, создать единые подходы, наладить действенный обмен информацией, в том числе между спецслужбами и полицейскими органами, работать с местными коммунами, использовать по возможности дипломатические инструменты.

Пока же, признает эксперт, европейские полицейские органы отстают от вызовов, а финансовые институты, призванные противостоять отмыванию средств, порой просто не проявляют достаточно желания заниматься этой проблемой.

Напомним, Европейский совет по международным отношениям - это европейская "фабрика мысли", проводящая анализы на темы внешней политики и безопасности. Штаб-квартира структуры находится в Берлине.