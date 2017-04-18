Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды
Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды
Фото: vedomosti.ru

Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды

За последние 20 лет роль российских ОПГ в Европе значительно изменилась

18.04.17 995
10000

Существует все больше доказательств того, что Кремль использует организованные преступные группы в Европе для ведения разведывательной деятельности и политического влияния на европейское общество. Такой вывод содержится в новом докладе Европейского совета по международным отношениям, передает Укринформ.

"Сегодня на имеющие корни в России организованные преступные группировки (ОНГ) приходится около одной трети объема героина на улицах Европы, значительное количество случаев торговли людьми, а также самый большой незаконный импорт оружия", - говорится в докладе, подготовленном Марком Галеотти.

В докладе описывается, как Россия с помощью организованных преступных групп наработала прочные связи, создавая ценный ресурс для Кремля в его асимметричном противостоянии против более богатого и сильного Запада.

ОПГ в некоторых случаях за деньги, в других - по принуждению выполняют задания в интересах российского государства. К таковым относятся киберпреступность; поддержка европейских популистских партий; контрабанда оружия и людей через границу и даже "убийства от имени Кремля".

За последние 20 лет роль российской организованной преступности в Европе значительно изменилась, теперь преступники работают меньше на улице и больше в тени: в качестве союзников, посредников и поставщиков для местных европейских группировок по всему континенту.

Автор рекомендует европейским правительствам и учреждениям разработать более четкие и эффективные меры реагирования на угрозы и предпринять шаги по борьбе с явлением, которое имеет целью подорвать западное единство, создать единые подходы, наладить действенный обмен информацией, в том числе между спецслужбами и полицейскими органами, работать с местными коммунами, использовать по возможности дипломатические инструменты.  

Пока же, признает эксперт, европейские полицейские органы отстают от вызовов, а финансовые институты, призванные противостоять отмыванию средств, порой просто не проявляют достаточно желания заниматься этой проблемой.

Напомним, Европейский совет по международным отношениям - это европейская "фабрика мысли", проводящая анализы на темы внешней политики и безопасности. Штаб-квартира структуры находится в Берлине.

10
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Референдум похоронил перспективы членства Турции в ЕС, - канцлер АвстрииРоссия показала новую военную базу в АрктикеСША и РФ возобновили договоренности по безопасности полетов в Сирии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5470
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8154
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 15948
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2437
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 12805
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6488
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1487
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 5913
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2056
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 783
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 11377 / 17460
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 10128 / 10644
  3. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6412 / 6943
  4. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 4472 / 7646
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 3937 / 5792
  6. Индустриальная страна 2805 / 5397
  7. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 2508 / 2808
  8. В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо 1653 / 1791
  9. Volvo V90. Вагон элегантности 1600 / 1794
  10. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 1548 / 12805
  1. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 48 / 10644
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 34 / 5792
  3. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 27 / 17460
  4. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 27 / 7646
  5. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 18 / 2808
  6. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 9 / 571
  7. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 9 / 6488
  8. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 7 / 12805
  9. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 7 / 5470
  10. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 7 / 15948
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.