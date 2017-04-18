Беженцы из Южного Судана взяли в заложники сотрудников миссии ООН

Они требуют от ООН и властей Конго обеспечить передачу беженцев третьим странам

На востоке Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН в этом районе, передает РБК-Украина.

Сотни беженцев из Южного Судана, большинство из которых ранее принимали участие в боевых действиях на стороне повстанцев, на базе Муниги захватили в заложники 13 сотрудников миссии ООН с требованием доставить их в третьи страны в течение нескольких месяцев.

По оценкам ООН, около 3 млн жителей Южного Судана были вынуждены покинуть страну в результате насилия и боевых действий. Правительство Конго стремится в скорейшей передислокации беженцев, однако африканские страны не заинтересованы в их приеме.

Напомним, в конце марта в Конго были найдены тела экспертов ООН.