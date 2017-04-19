Сотрудники ООН в Конго находятся в безопасности

Их жизни ничего не угрожает

Пресс-служба Организации объединенных наций (ООН) сообщает, что в Демократической республике Конго были освобождены 16 сотрудников, попавших в плен к беженцам из Южного Судана.

"Мы подтверждаем, что все 16 сотрудников, которые ранее удерживались в лагере для бывших комбатантов в Муниги, освобождены", - сообщили в ООН.

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Сотрудники находятся в безопасности, передают мировые СМИ.

Напомним, сегодня ночью появилось сообщение о том, что в Конго сотни беженцев, ранее принимавших участие в боевых действиях, взяли в заложники представителей ООН с требованием доставить их в другие страны в течении нескольких месяцев.