У границ США были замечены российские Ту-95

Им на перехват были отправлены два истребителя F-22

Американские военно-воздушные силы были подняты в воздух после обнаружения у берегов Аляски российских бомбардировщиков Ту-95.

После того, как два российских самолета, способные перевозить ядерное вооружение, пролетели на расстоянии 160 км от американского острова Кадьяк, им на перехват были отправлены два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3.

Затем, самолеты летели параллельными курсами около 12 минут, и два российских Ту-95 развернулись и улетели в сторону РФ, передают мировые СМИ со ссылкой на Fox News.

Данную информацию подтвердили также в Минобороны РФ.

"Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут", - сообщили в Минобороны.

Напомним, над Европой перехватили два российских бомбардировщика.