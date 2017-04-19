Вашингтон может пересмотреть ядерную сделку с Тегераном

Трамп неоднократно называл соглашение с Ираном одним из худших, которые только были подписаны

Администрация президента США Дональда Трампа планирует пересмотреть отмену санкций против Ирана согласно ядерной соглашением, подписанным в прошлом году.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь СШАТиллерсон заявил о сомнении относительно того, что данное соглашение отвечает национальным интересам США, а также выразил обеспокоенность по поводу того, что Иран остается "государством-спонсором терроризма".

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До этого Трамп неоднократно называл соглашение с Ираном одним из худших, которые только были подписаны, избегая ответов на вопрос, когда это соглашение пересмотрят и пересмотрят ли вообще.

Напомним, 14 июля 2015 года международные переговорщики и Иран достигли в Вене соглашения. Согласно пунктам текста сделки, Тегеран официально отказывается от разработок ядерного оружия и избавляется от большей части ядерного материала, одновременно обеспечивая допуск инспекторов МАГАТЭ на свои атомные объекты. В ответ на этом Запад снимает с Ирана большую часть санкций.

16 января 2016 года с Ирана были сняты санкции, поскольку Тегеран, согласно докладу экспертов МАГАТЭ, выполнил свою часть соглашений по заморозке ядерной программы.