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Главная » Мир » Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев"

Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев"

Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев"
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Указ Трампа усиливает защиту товаров производства США и призывает к пересмотру программы H-1B

19.04.17 133
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Президент США подписал указ "Покупай американское, нанимай американцев".

Указ Трампа усиливает защиту товаров производства США и призывает к пересмотру программы H-1B, которая способствует работе в США иностранных специалистов.

Об этом сообщает Voice of America.

Первая часть указа – "покупай американское" касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений относительно использования товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak.

Вторая часть указа посылает четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усиления защиты американских производителей в системе госзакупок США.

"Только наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе ..., ведь сейчас крупным компаниям зачастую выгоднее уволить работников и нанимать специалистов за границей. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли", – отметил высокопоставленный чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященном новому указу Трампа.

Отметим, программа H-1B является популярной среди высокотехнологичных компаний США. 85 000 виз ежегодно предоставляется в рамках этой программы, что позволяет фирмам привлекать работников технических специальностей со всего мира и, не в последнюю очередь - программистов из Украины.

Напомним, блокирование миграционного указа Трампа продлено.

 

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