ИГИЛ использовал иприт против американских и австралийских инструкторов в Ираке

Боевики террористической организации "Исламское государство" применили иприт против военных инструкторов из США и Австралии на территории одной из воинских частей Ирака. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CBS.

По данным CBS, инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля. Помощь потребовалась 25 иракцам, инструкторы не пострадали.

Это уже второй случай применения отравляющих веществ за последнее время, отмечает телеканал. Ранее стало известно, что боевики ИГИЛ применили снаряд с хлором в Мосуле. Как сообщили два офицера на условиях анонимности, подразделения начали оснащаться средствами химической защиты на случай новых возможных атак.

Напомним, 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. В ответ на это 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "томагавк" по авиабазе правительственных войск Шайрат.