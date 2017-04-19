С утонувшего сухогруза в Керченском проливе удалось спасти украинца

Спасателям удалось спасти пока только одного члена экипажа сухогруза "Герои Арсенала", который затонул в Черном море.

Об этом сообщают СМИ.

"Пока такая информация: одного подняли на борт, на воде были замечены еще четверо, но из-за высоких волн и порывов ветра они скрылись из виду. В данный момент прочесывают территорию еще раз, чтобы найти тех людей, которые были ранее замечены. Об остальных членах экипажа пока информации нет, поиск продолжается", - уточнил представитель МЧС Крыма.

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В данный момент мониторинг с воздуха ведут два вертолета, в море работают шесть судов, на берегу возле Крыма – три десятка спасателей.

На место крушения судна также направлены шесть водолазов, две единицы техники и подводный аппарат "Фалькон".

Ранее сообщалось о спасении троих членов экипажа, однако их гражданство не уточнялось. Позже пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко заявил, что удалось поднять на борт одного человека. Им оказался гражданин Украины 1982 года рождения.

Напомним, в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала". Инцидент произошел в 14 км от линии строящегося Крымского моста около 4:00 утра среды, 19 апреля.

Сухогруз полностью ушел под воду. Предварительная причина крушения - сильный шторм.

Судно под флагом Панамы следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии).