Американские прокуроры требуют 30 лет заключения для россиянина

Прокуроры в США требуют 30 лет заключения для обвиняемого в кибермошенничестве гражданина России Романа Селезнева.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на документы суда.
"Сторона властей считает, что приговор в 30 лет достаточен, но не превышает необходимого", — отмечается в меморандуме обвинения.
Прокуроры добавили, что тяжесть преступлений, которые вменяют Селезневу, предусматривает пожизненное лишение свободы.
Они также отметили, что 32-летний Селезнев может выйти из тюрьмы, когда ему будет более 50 лет, с учетом возможного сокращения срока за примерное поведение.
Напомним, в Украине началась подготовка к созданию единого центра кибербезопасности.