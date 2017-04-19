Туск пройдет пешком от вокзала до прокуратуры

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает вызов на допрос в прокуратуру Варшавы частью политической кампании.

Об этом он заявил репортерам перед отъездом в Варшаву, сообщают мировые СМИ.

"Я не сомневаюсь, что это элемент политической кампании", — сказал Туск.

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В польской столице, как ожидается, Туска будут приветствовать несколько сотен его сторонников. При этом его противники планируют провести митинг.

Туск пройдет пешком путь от вокзала Варшавы до прокуратуры (около 1 км).

Напомним, прокуратура Польши вызвала Дональда Туска на допрос по делу против бывших сотрудников польской службы контрразведки.