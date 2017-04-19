Шульц сильно проигрывает Меркель по популярности, - опрос

Канцлер Германии Ангела Меркель остается фаворитом предвыборной гонки в Германии. Таковы результаты опроса института Forsa для журнала "Stern" i канала RTL, передает Европейская правда со ссылкой на n-tv.

44% опрошенных заявили, что поддерживают то, чтобы Ангела Меркель и дальше оставалась канцлером Германии.

Кандидата от Социал-демократической партии Мартина Шульца на посту канцлера готовы поддержать 29% избирателей.

В то же время за партию Меркель Христианский демократический союз готовы проголосовать 36% избирателей, а за социал-демократов - 30%.

Левых поддерживают 9% респондентов, правопопулистскую "Альтернативу для Германии" - 8%, Свободную демократическую партию Германии поддерживают 6,5%. Рейтинг партии "Зеленых" упал до 15-летнего минимума и составляет всего 6%.

Опрос проводился с 10 по 13 апреля. Выборы в бундестаг состоятся осенью этого года