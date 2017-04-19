Итальянский журналист, задержанный в Турции, начал голодовку

Журналист приехал, чтобы провести серию интервью для книги о войне в Сирии и о ИГИЛ

Задержанный в Турции итальянский журналист Габриэле дель Гранде, который находится под стражей уже более недели, начал голодовку. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.

По данным издания, журналист накануне позвонил в Италию и сообщил, что начинает голодовку из-за того, что нарушены его права.

"Я здоров, они меня не трогали, но я не могу пользоваться телефоном, они забрали мой телефон и вещи, однако они ни в чем меня не обвиняют", - сообщил он.

Глава МИД Италии Анжелино Альфано призвал Турцию освободить журналиста с полным соблюдением закона.

В МИД Италии также заявили, что работают над тем, чтобы журналист мог получить правовую помощь, визит из итальянского консульства и имел разрешение общаться со своей семьей.

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Ранее сообщалось, что итальянский журналист Габриэле дель Гранде, задержанный во время проверки безопасности в южной провинции Хатай 11 апреля, будет депортирован в течение 2-3 дней.

В Турции журналист хотел провести серию интервью для книги, которую он пишет о войне в Сирии и о ИГИЛ.