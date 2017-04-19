В Турции отказали оппозиции в отмене результатов референдума

Высшая (центральная) избирательная комиссия Турции 10 голосами "за" и 1 "против" отказалась аннулировать итоги конституционного референдума, который прошел 16 апреля. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Представители трех политических партий Турции (Республиканской народной партии, Демпартии народов и "Родины") ранее обратились в Высшую избирательную комиссию с требованием аннулировать итоги референдума.

Оппозиционные силы заявляли, что референдум прошел с полным нарушением норм законодательства.

В Высшей избирательной комиссии Турции по итогам сегодняшнего заседания сообщили, что требования трех политических сил страны были поставлены на голосование по отдельности, и к 17.30 по местному времени принято решение отказать в одобрении обращений.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

В БДИПЧ ОБСЕ сказали, что используемые процедуры на турецком референдуме по расширению президентских полномочий не соответствуют международным стандартам. В частности, группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Турецкая оппозиция заявила, что будет оспаривать результаты референдума в стране.