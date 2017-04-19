Великобритания поможет Украине в создании Службы финансовых расследований

Великобритания предложила Украине помощь в проведении ряда реформ, в том числе в создании Службы финансовых расследований. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с премьером Британии Терезой Мэй, передает пресс-служба украинского президента.

"Премьер-министр предложила, чтобы Великобритания участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства относительно службы финансового расследования", - сообщил Порошенко.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество по имплементации судебной реформы с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.

"Это лишь небольшая часть, о чем удалось договориться на Downing Street. Также подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан", - добавил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 19 апреля прибыл с официальным визитом в Великобританию.