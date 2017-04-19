Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Франция обещает предоставить доказательства использования Асадом химического оружия

Франция обещает предоставить доказательства использования Асадом химического оружия

Франция обещает предоставить доказательства использования Асадом химического оружия
Жан-Марк Эро / Фото: report.az

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро уверяет, что это вопрос нескольких дней

19.04.17 22
1000

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что французские разведывательные службы в ближайшие дни предоставят доказательства использования силами президента Сирии Башара аль-Асада химического оружия в атаке на мирных граждан, которая состоялась 4 апреля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Эро рассказал, что французские разведывательные службы и военная разведка проводят соответствующее расследование.

"Это вопрос нескольких дней. И мы предоставим доказательство, что режим совершил эти нападения. У нас в распоряжении есть составляющие, которые позволят нам показать, что режим сознательно использовал химическое оружие", - подчеркнул Эро.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
ИГИЛ использовал иприт против американских и австралийских инструкторов в ИракеСША и РФ возобновили договоренности по безопасности полетов в СирииВ прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 6112
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8565
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 16792
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2735
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 13333
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6847
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1549
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 6110
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2203
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 905
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 3797 / 10061
  2. В Канаде за несколько дней исчезла река 2473 / 3002
  3. Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась 2197 / 2454
  4. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 1995 / 4308
  5. Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины, - СБУ 1944 / 2094
  6. В черный список Миротворца внесли знаменитого российского путешественника 1865 / 2000
  7. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 1834 / 1925
  8. Генпрокуратура возбудила уголовное дело против судьи, рассматривающего иск Шокина 1509 / 1731
  9. Битва репутаций. Зачем двигать в президенты чиновника с арестантским браслетом на ноге 1236 / 1323
  10. Индустриальная страна 1096 / 6441
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 39 / 10061
  2. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 27 / 1925
  3. В Канаде за несколько дней исчезла река 7 / 3002
  4. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7 / 4308
  5. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 6 / 7878
  6. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 5 / 897
  7. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 5 / 13333
  8. Volvo V90. Вагон элегантности 4 / 1945
  9. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 4 / 11435
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.