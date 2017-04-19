Франция обещает предоставить доказательства использования Асадом химического оружия

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что французские разведывательные службы в ближайшие дни предоставят доказательства использования силами президента Сирии Башара аль-Асада химического оружия в атаке на мирных граждан, которая состоялась 4 апреля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Эро рассказал, что французские разведывательные службы и военная разведка проводят соответствующее расследование.

"Это вопрос нескольких дней. И мы предоставим доказательство, что режим совершил эти нападения. У нас в распоряжении есть составляющие, которые позволят нам показать, что режим сознательно использовал химическое оружие", - подчеркнул Эро.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.