Ученые представили новую причину вымирания древней мегафауны

Таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке привело к уменьшению количества пастбищ

Международная группа ученых обнаружила свидетельства в пользу новой причины вымирания мегафауны, которое произошло 11-15 тыс. лет назад. Об этом пишет ZN,ua со ссылкой на EurekAlert.

К вымиранию мегафауны, по мнению ученых, привело таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке. Это привело к повышению влажности воздуха, из-за чего на смену привычных для животных пастбищ пришли торфяники и болота. Это привело к разделению популяций крупных животных.

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В ходе исследования ученые изучили останки древних животных и установили, что изменение окружающей среды стало одним из решающих факторов в вымирании многих видов представителей мегафауны, в частности, гигантских ленивцев и саблезубых кошек.