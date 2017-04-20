В Турции задержали 19 человек за организацию протестов против результатов референдума

Полиция может квалифицировать их действия как "разжигание розни и вражды среди населения"

В Турции полиция Стамбула задержала 19 человек за организацию уличных акций протеста против итогов референдума, расширяющих полномочия президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Yeni Safak.

В полиции утверждают, что задержанные с помощью социальных сетей планировали организацию уличных акций.

Полиция может квалифицировать действия задержанных как "разжигание розни и вражды среди населения".

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Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

В БДИПЧ ОБСЕ сказали, что используемые процедуры на турецком референдуме по расширению президентских полномочий не соответствуют международным стандартам. В частности, группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Турецкая оппозиция заявила, что будет оспаривать результаты референдума в стране. 19 апреля Высшая (центральная) избирательная комиссия Турции 10 голосами "за" и 1 "против" отказалась аннулировать итоги конституционного референдума.