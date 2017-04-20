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Главная » Мир » Россия снова использовала право вето в Совбезе ООН
Россия снова использовала право вето в Совбезе ООН
Совбез ООН / Фото: Forbes

Россия снова использовала право вето в Совбезе ООН

На этот раз РФ заблокировала заявление по Северной Кореи

20.04.17 342
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Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие заявления, осуждающего последние ракетные испытания КНДР и предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP

"Вечером среды, 19 апреля, российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления. По данным дипломатов, Москва настаивала на включенние в текст слов, которые бы отмечали необходимость урегулирования конфликта с КНДР путем диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в предложенном США варианте текста заявления шла речь лишь о "чрезвычайной обеспокоенности" членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, который "крайне дестабилизировал" ситуацию в регионе.

Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также предостережение, что международное сообщество будет прибегать и к "последующим серьезным мерам" по КНДР. Также предложение США призвало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

Многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался полной неожиданностью, ведь давний союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.

Напомним, 9 апреля США в ответ на испытания баллистических ракет КНДР отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Власти Северной Кореи, в свою очередь, отметили, что готовы отреагировать на любой режим войны, который пожелает США.

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