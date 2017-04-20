Россия снова использовала право вето в Совбезе ООН

На этот раз РФ заблокировала заявление по Северной Кореи

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие заявления, осуждающего последние ракетные испытания КНДР и предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP

"Вечером среды, 19 апреля, российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления. По данным дипломатов, Москва настаивала на включенние в текст слов, которые бы отмечали необходимость урегулирования конфликта с КНДР путем диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в предложенном США варианте текста заявления шла речь лишь о "чрезвычайной обеспокоенности" членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, который "крайне дестабилизировал" ситуацию в регионе.

Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также предостережение, что международное сообщество будет прибегать и к "последующим серьезным мерам" по КНДР. Также предложение США призвало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

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Многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался полной неожиданностью, ведь давний союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.

Напомним, 9 апреля США в ответ на испытания баллистических ракет КНДР отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Власти Северной Кореи, в свою очередь, отметили, что готовы отреагировать на любой режим войны, который пожелает США.