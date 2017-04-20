Боевая авиация Асада "сбежала" под защиту Кремля

Самолеты переместили к российской базе Хмеймим в Латакии

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов к военной базе РФ, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах, передает Европейская правда.

Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля ракетным ударом разрушили авиабазу Шайра.

Режим Асада переместил свои самолеты поближе к российской базе Хмеймим в Латакии.

Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении практически всех боевых самолетов Сирии.

По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".

В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе правительственных сил в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.