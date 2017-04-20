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Могерини: Великобритания потеряет от Brexit больше, чем Евросоюз

Могерини: Великобритания потеряет от Brexit больше, чем Евросоюз
Федерика Могерини / Фото: corriere.it

Переговоры о выходе Британии из ЕС начнутся в июне 2017 года

20.04.17 29
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Великобритания потеряет от своего решения покинуть Евросоюз больше, чем ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини, передает РБК-Украина.

"Для меня все государства-члены важны в равной степени, потому что одни могут вносить больший вклад в некоторые политики, чем другие. Но я думаю, что наши британские друзья потеряют больше, чем мы", - заявила Могерини.

По ее словам, ожидаются очень трудные переговоры с Лондоном по Brexit. Они начнутся, как и планировалось, в июне, после того, как британцы проголосуют на всеобщих выборах.

"С начала переговоров прошло всего два года. Это не может быть отложено. Я не ожидаю, что это произойдет быстрее", - сказала Могерини. Она добавила, что ЕС после Brexit будет и впредь оставаться первым рынком в мире и второй по величине экономикой в мире.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За то, чтобы страна прекратила членство в Евросоюзе, проголосовали 52 процента участников референдума.

16 марта королева Великобритании подписала закон, который позволяет начать процедуру выхода страны из состава Евросоюза.

29 марта постпред Великобритании при Евросоюзе сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

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