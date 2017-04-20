СМИ: План вмешательства в американские выборы разработал аналитический центр Кремля

Одна из целей вмешательства - подрыв доверия к институту выборов в США

План вмешательства России в выборы президента США-2016 года разработал российский институт стратегических исследований. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех бывших чиновников администрации США, передает Укринформ.

Собеседники агентства говорят о двух конфиденциальных документах.

Первый, разработанный в июне 2016 г., распространялся среди высших чиновников как стратегический проект. В нем содержалась рекомендация Кремлю начать пропагандистскую кампанию с соцсетях при поддержке государственных СМИ, в том числе Russia Today и агентства Sputnik, для формирования более лояльного отношения к России, чем это было принято в администрации экс-президента США Барака Обамы. Этот план якобы продолжал стратегию Кремля, намеченную в марте 2016 г. по созданию позитивного образа кандидата-республиканца Дональда Трампа.

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Второй документ, якобы разработанный октябре 2016 года, предрекал победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон и содержал предложения по переходу от пропаганды к подрывной деятельности. Предлагалось разыграть тему мошенничества и кибератак на выборах и, как следствие, подорвать доверие к институту выборов и снизить легитимность как самой системы, так и побеждавшей Клинтон.

Собеседники подчеркивают секретность документа, но не раскрывают, каким образом получили к нему доступ. Представители разведслужб тему не комментируют.

"Путин все время имел в виду эту цель, и он попросил институт составить ему дорожную карту", – утверждает один из источников, бывший высокопоставленный чиновник разведки США.

Пять собеседников агентства описывают институт РИСИ как внутренний аналитический центр Кремля, разрабатывающий рекомендации по внешней политике.

Напомним, 30 марта в комитете по разведке Сената США начались первые публичные слушания по поводу возможного вмешательства России в президентскую избирательную кампанию.