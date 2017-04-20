У границ Аляски снова заметили российские бомбардировщики

Возле границы Аляски (США) зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников из США, передает УНИАН.
Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.
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Американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы оценить ситуацию.
Напомним, аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. Тогда на перехват двух российских бомбардировщиков поднялись два истребителя ВВС США.