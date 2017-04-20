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Главная » Мир » У границ Аляски снова заметили российские бомбардировщики
У границ Аляски снова заметили российские бомбардировщики
Ту-95 / Фото из открытых источников

У границ Аляски снова заметили российские бомбардировщики

Американские истребители в этот раз на перехват не поднимались

20.04.17 210
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Возле границы Аляски (США) зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников из США, передает УНИАН.

Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.

Американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы оценить ситуацию.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. Тогда на перехват двух российских бомбардировщиков поднялись два истребителя ВВС США.

 

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