Фийон: РФ никогда не уйдет из Крыма

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, передает Европейская правда.

"Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не случится", - отметил Фийон.

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение.

Напомним, другой кандидат в президенты Франции - Марин Ле Пен - также выступает за признание оккупированного Крыма российским.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в "референдуме" 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.