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Главная » Мир » Австралия изменила правила получения гражданства

Австралия изменила правила получения гражданства

Австралия изменила правила получения гражданства
Церемония принятия в гражданство в Мельбурне / Фото: Getty Images

Нововведения должны привести к лучшей интеграции мигрантов в австралийское общество

20.04.17 377
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Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей". О введении новых правил объявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает Русская служба ВВС.

Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет - раньше этот срок составлял один год.

О решении стало известно всего спустя два дня после того как Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.

Тернбулл сказал, что нововведения должны привести к лучшей интеграции мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.

"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.

Изменения миграционного законодательства:

-Усложненный тест на знание английского языка, включающий проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма;

-Предоставление свидетельств интеграции в общество - истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях;

-Постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет;

-Подавать на гражданство можно только трижды. Пытающийся схитрить или обмануть на экзамене будет считаться не сдавшим его.

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