Австралия изменила правила получения гражданства

Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей". О введении новых правил объявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает Русская служба ВВС.
Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет - раньше этот срок составлял один год.
О решении стало известно всего спустя два дня после того как Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.
Тернбулл сказал, что нововведения должны привести к лучшей интеграции мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.
"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.
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Изменения миграционного законодательства:
-Усложненный тест на знание английского языка, включающий проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма;
-Предоставление свидетельств интеграции в общество - истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях;
-Постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет;
-Подавать на гражданство можно только трижды. Пытающийся схитрить или обмануть на экзамене будет считаться не сдавшим его.