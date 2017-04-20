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Главная » Мир » Эрдоган: ОБСЕ прислала наблюдать за референдумом представителей курдских террористов
Эрдоган: ОБСЕ прислала наблюдать за референдумом представителей курдских террористов
Getty Images

Эрдоган: ОБСЕ прислала наблюдать за референдумом представителей курдских террористов

Турецкий президент не собирается признавать отчет организации

20.04.17 15
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные наблюдатели ОБСЕ, которые раскритиковали референдум по расширению его полномочий, на самом деле являются представителями террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

"Это представители террористической организации (РПК, - ред.), отправлены ОБСЕ наблюдать за референдумом. Как может быть кто-то с флагом РПК объективным?" - заявил Эрдоган, демонстрируя фото одного из наблюдателей с флагом РПК.

Турецкий президент заявил, что не собирается признавать отчет ОБСЕ.

"Мы никогда не примем и не признаем ваш отчет. Мы будем и дальше идти своим путем" - подчеркнул турецкий президент.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел конституционный референдум. По данным турецкого Центризбиркома изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51% проголосовавших на референдуме, который состоялся 16 апреля 2017 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.

В БДИПЧ ОБСЕ сказали, что используемые процедуры на турецком референдуме по расширению президентских полномочий не соответствуют международным стандартам. В частности, группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

 

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