КНДР пригрозила США сверхмощным превентивным ударом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты ищут пути давления на КНДР из-за ее ядерной программы, в то время как северокорейские государственные СМИ предупредили американцев о "сверхмощном превентивном ударе" и рекомендуют "не связываться с ними". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

8 апреля ВМС США сообщили, что ударная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson отправилась к Корейскому полуострову на фоне обострения ситуации вокруг ядерных амбиций Пхеньяна.

Впоследствии появилась информация, что авианосец США и другие военные корабли не идут в сторону Северной Кореи, как об этом заявлял президент США Дональд Трамп, а движутся, как оказалось, в противоположном направлении.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США недавно сообщило, что отменило заход кораблей в австралийский Перт, но группа все же должна завершить плановые учения возле северо-западного побережья Австралии.

После этого в официальной газете правящей партии КНДР появилось предупреждение для США и их союзников: "Не стоит связываться с нами".

"В случае запуска наш сверхмощный превентивный удар полностью и сразу уничтожит не только силы американских оккупантов-империалистов в Южной Корее и в ее окрестностях, но и материковую часть США и превратит их в пепел", - говорится в заявлении КНДР.

Напомним, Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным.

Американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте. Ее тип пока неизвестен.