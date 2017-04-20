Медведев признал зависимость РФ от нефтяной конъюнктуры

Российский премьер считает основной задачей на 2017 год снижение зависимости экономики от цен на нефть

Экономика РФ все еще находится в заметной зависимости от нефтяной конъюнктуры. Об этом заявил на заседании коллегии Минфина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Хотя основные вызовы экономики не связаны с конъюнктурой цен на нефть, но это вызовы долгосрочные, а если говорить о краткосрочных и среднесрочных вызовах, то, чего скрывать, от нефтяной конъюнктуры у нас очень многое зависит пока", - сказал он.

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Медведев назвал ключевой задачей Минфина на 2017 год снижение инфляции и зависимости экономики РФ от цен на нефть.

Напомним, к 2025 году цена нефти может снизиться до $10 за баррель. По словам исполнительного вице-президента французской энергетической компании Engie Тьерри Леперка в ближайшие несколько лет мир может пережить пять "энергетических цунами". С годами на мировые нефтяные цены все больше будет влиять снижение стоимости солнечной энергии и водорода, удешевление аккумуляторов и рост числа электромобилей, а также "умных зданий".